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Прокуратура вимагає узаконити самосійні ліси у громаді Вознесенського району

Самосійні ліси. Фото: Голос УкраїниСамосійні ліси. Фото: Голос України

У Вознесенському районі прокуратура серез суд намагається зобовязати  громаду узаконити самосійні ліси.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що у комунальній власності Доманівської громади вкриті самосійними лісами. Проте, рішенням селищної ради відмовились відносити ці ділянки площею понад 16 гектарів до самозалісених земель.

«Такі дії органу місцевого самоврядування не сприяють реалізації державної екологічної ініціативи «Масштабні залісення України» та порушують інтереси держави у сфері охорони лісових ресурсів», — йдеться у повідомленні.

Наразі Миколаївським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі.

Раніше повідомлялося, що керівництво Березанської громади через суд намагаються зобов’язати узаконити самосійну ділянку лісу.

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