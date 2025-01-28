Синоптики прогнозують на Миколаївщині хмарну погоду і туман
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- Даріна Мельничук
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3:10, 28 січня, 2025
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Сьогодні, 28 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +2° до +7°, а вдень підніметься від +8° до +13°.
У Миколаєві вночі очікується вночі від +4° до +6°, вдень — +9° до +11°.
Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С.
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