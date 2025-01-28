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Синоптики прогнозують на Миколаївщині хмарну погоду і туман

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 28 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +2° до +7°, а вдень підніметься від +8° до +13°.

У Миколаєві вночі очікується вночі від +4° до +6°, вдень — +9° до +11°. 

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