Синоптики прогнозують на Миколаївщині хмарну погоду і туман

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 28 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +2° до +7°, а вдень підніметься від +8° до +13°.

У Миколаєві вночі очікується вночі від +4° до +6°, вдень — +9° до +11°.