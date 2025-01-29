Правоохоронці розслідують воєнний злочин після обстрілу РФ підприємства у Миколаєві, де загинули дві жінки
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- Марія Хаміцевич
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10:33, 29 січня, 2025
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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного ввечері 28 січня о 20:00, коли війська РФ вдарили балістикою по одному з районів Миколаєва.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення промислового підприємства, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.
З-під завалів деблокували тіла двох загиблих працівниць підприємства віком 53 та 56 років.
Прокурори спільно зі слідчими Нацполіції та СБУ фіксують руйнування й документують наслідки атаки для подальшого притягнення винних до відповідальності.
Удар по Миколаєву 28 січня: що відомо
Нагадаємо, увечері 28 січня в Миколаєві пролунали два вибухи пролунали.
Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.
О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.
Пізніше Віталій Кім написав, що через удар загинули дві жінки — працівниці підприємства.
Згодом, рятувальники повідомили, про завершення розбору завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.
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