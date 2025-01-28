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Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару по Миколаєву

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Зазначається, що росіяни завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру – зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Внаслідок влучання загинули дві працівниці віком 54 та 56 років. 

«Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. До розбору завалів залучались 39 рятувальників, 9 одиниць спецтехніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС МиколаївРятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв
Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС МиколаївРятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв
Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС МиколаївРятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв
Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС МиколаївРятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв
Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС МиколаївРятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв
Росіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції МиколаївщиниРосіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції Миколаївщини
Росіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції МиколаївщиниРосіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції Миколаївщини
Росіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції МиколаївщиниРосіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції Миколаївщини

Удар по Миколаєву 28 січня: що відомо

Нагадаємо, увечері, 28 січня, два вибухи пролунали в Миколаєві. 

Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.

О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству. 

Пізніше Віталій Кім написав, що через удар загинули дві жінки — працівниці підприємства.

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