Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару по Миколаєву

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що росіяни завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру – зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Внаслідок влучання загинули дві працівниці віком 54 та 56 років.

«Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. До розбору завалів залучались 39 рятувальників, 9 одиниць спецтехніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару, фото: ДСНС Миколаїв