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У Вознесенську керівника комунального підприємства підозрюють у вимаганні хабаря

У Вознесенську за хабар затримали керівника комунального підприємства, фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Вознесенську за хабар затримали керівника комунального підприємства, фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Вознесенську, що на Миколаївщині, правоохоронці затримали керівника комунального підприємства, якого підозрюють у вимаганні тисячі доларів за виготовлення фіктивного технічного паспорту на нерухомість.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За даними слідства, 57-річний посадовець вимагав гроші від мешканки Миколаєва, обіцяючи прискорити процес оформлення документів та внести в них недостовірну інформацію. Він запевняв, що офіційна процедура буде довшою та дорожчою, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Чоловіка затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України («Одержання неправомірної вигоди»).

Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Слідство триває, вирішується питання про запобіжний захід.

У Вознесенську за хабар затримали керівника комунального підприємства, фото: Нацполіція Миколаївської областіУ Вознесенську за хабар затримали керівника комунального підприємства, фото: Нацполіція Миколаївської області
У Вознесенську за хабар затримали керівника комунального підприємства, фото: Нацполіція Миколаївської областіУ Вознесенську за хабар затримали керівника комунального підприємства, фото: Нацполіція Миколаївської області

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють у корупції в.о. начальника відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці.

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