У Вознесенську керівника комунального підприємства підозрюють у вимаганні хабаря
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 31 січня, 2025
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У Вознесенську, що на Миколаївщині, правоохоронці затримали керівника комунального підприємства, якого підозрюють у вимаганні тисячі доларів за виготовлення фіктивного технічного паспорту на нерухомість.
Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
За даними слідства, 57-річний посадовець вимагав гроші від мешканки Миколаєва, обіцяючи прискорити процес оформлення документів та внести в них недостовірну інформацію. Він запевняв, що офіційна процедура буде довшою та дорожчою, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Чоловіка затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України («Одержання неправомірної вигоди»).
Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Слідство триває, вирішується питання про запобіжний захід.
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють у корупції в.о. начальника відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці.
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