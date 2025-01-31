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У Херсоні кадровий голод практично в усіх галузях

У Херсоні відчувається кадровий голод. Фото: Новини України 24У Херсоні відчувається кадровий голод. Фото: Новини України 24

У Херсоні відчувається кадровий голод практично у всіх галузях. З міста виїхали чи релокувалися багато підприємств.

Про це розповіла директорка Херсонського обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва, повідомляє видання «Вгору».

«Не вистачає фахівців практично в усіх галузях — особливо гостро нестача відчувається у медичній сфері. Також не вистачає водіїв, електромонтерів, соціальних робітників, операторів котелень та інших спеціалістів робітничих професій», — зазначила вона.

На початку 2025 року найбільше вакансій спостерігається у сферах освіти, охорони здоров’я, торгівлі та агропромислового комплексу. За її словами, роботодавці найбільше потребують вчителів, лікарів, продавців, водіїв та трактористів.

Нагадаємо, що на Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим фахівцям, які повертаються працювати на деокуповану територію області.

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