Військовозобов’язані зможуть обирати зручний ТЦК для відвідування, — Міноборони

Приміщення ТЦК. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство оборони України готує зміни, які дозволять військовозобов’язаним звертатися до будь-якого територіального центру комплектування, а не лише до того, де вони перебувають на обліку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця голови міністерства оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, така можливість буде корисною для тих, хто змінив місце проживання. Очікується, що ці зміни набудуть чинності найближчим часом, наразі вони узгоджуються з Генеральним штабом ЗСУ.

«Буквально до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд у будь-якій установі охорони здоров'я, яка зручна для людини. Це може бути і установа охорони здоров'я державної власності, і приватна клініка», — зазначила вона.

Реклама

За її словами, такі зміни можливі, оскільки ТЦК працюють з Єдиним державним реєстром «Оберіг».

«Відповідно зараз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстериторіальність», — зауважила посадовиця.

Щодо ВЛК, то у відомстві вже підготували необхідні зміни, враховуючи наявність електронної системи охорони здоров’я.

«Умовно придатність чи непридатність може бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в «Резерв+» ці дані», — пояснила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про електронні направлення на військово-лікарську комісію для військовозобов’язаних.