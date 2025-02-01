На Миколаївщині 1 лютого прогнозують дощ і туман

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 1 лютого, у Миколаївській області очікується хмарність та дощ. Вночі та вранці прогнозують туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с. Температура повітря в області протягом доби становитиме від +4° до +9°.

У Миколаєві впродовж доби очікується від +5° до +7°.

Нагадаємо, з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів нашої країни. На півдні можливі дощі та мокрий сніг.