На Миколаївщині 1 лютого прогнозують дощ і туман
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- Даріна Мельничук
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3:10, 01 лютого, 2025
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Сьогодні, 1 лютого, у Миколаївській області очікується хмарність та дощ. Вночі та вранці прогнозують туман.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с. Температура повітря в області протягом доби становитиме від +4° до +9°.
У Миколаєві впродовж доби очікується від +5° до +7°.
Нагадаємо, з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів нашої країни. На півдні можливі дощі та мокрий сніг.
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