  • субота

    1 лютого, 2025

  • 6.5°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 1 лютого , 2025 субота

  • Миколаїв • 6.5° Слабкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 1 лютого прогнозують дощ і туман

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 1 лютого, у Миколаївській області очікується хмарність та дощ. Вночі та вранці прогнозують туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с. Температура повітря в області протягом доби становитиме від +4° до +9°.

У Миколаєві впродовж доби очікується від +5° до +7°.

Нагадаємо, з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів нашої країни. На півдні можливі дощі та мокрий сніг.

Останні новини про: Прогноз погоди

Сьогодні синоптики прогнозують до 13° тепла на Миколаївщині
Синоптики прогнозують теплу погоду у Миколаївській області завтра
В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують морози та мокрий сніг
Реклама

Читайте також:

новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

Аліна Квітко

Останні новини про: Прогноз погоди

В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують морози та мокрий сніг
Синоптики прогнозують теплу погоду у Миколаївській області завтра
Сьогодні синоптики прогнозують до 13° тепла на Миколаївщині

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

7 годин тому

Нідерланди передадуть Україні винищувачів F-16 цього року, — міністр оборони Умєров

Головне сьогодні