У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

Графіки відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 3 лютого, в у низці областей України було запровадили аварійні відключення світла. Графіки вводять через наслідок ворожих обстрілів у кількох областях, а також через зниження температури повітря.

Про це повідомляє «Укренерго».

Електроенергію вимикають зокрема, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях.

На території Сумської області запровадили аварійні відключення світла з 08:30, обмеження діють для 1 та 2 черг, повідомляють у «Сумиобленерго». Також з 08:2 у Полтавській області введено першу і другу черги графіків аварійних відключень, заявили в обленерго.

На ранок рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня — п’ятницю, 31 січня. Причина — зниження температури повітря у більшості регіонів.

Нагадаємо, що у понеділок, 3 лютого, на Миколаївщині прогнозують погіршення погодних умов.