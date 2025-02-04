На Миколаївщині судитимуть посадовців пожежного підрозділу за привласнення понад ₴300 тисяч

На Миколаївщині судитимуть посадовців пожежного підрозділу, фото: unba.org.ua

На Миколаївщині судитимуть начальника та головного бухгалтера пожежно-рятувального підрозділу однієї з сільрад. Їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем та привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, з грудня 2022 року по травень 2023 року посадовці фіктивно працевлаштували вісім людей. Відповідно вони вносили дані про їхню зарплату, премії та робочий час, а нараховані гроші — понад 300 тисяч гривень — переводили на власні рахунки.

Їм загрожує від 5 до 8 років тюрми з забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, у Вознесенську правоохоронці затримали керівника комунального підприємства, якого підозрюють у вимаганні тисячі доларів за виготовлення фіктивного технічного паспорту на нерухомість.