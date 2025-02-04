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Видавала себе за рієлторку та здавала неіснуючі квартири: у Миколаєві жінку підозрюють у шахрайстві

У Миколаєві жінка ошукала людей, здаючи в оренду неіснуючі квартири, фото: НацполіціяУ Миколаєві жінка ошукала людей, здаючи в оренду неіснуючі квартири, фото: Нацполіція

У Миколаєві 38-річна жінка видавала себе за рієлторку та здавала в оренду житло, якого не існувало. Їй повідомили про підозру.

Жінка публікувала оголошення на популярному сайті, зустрічалася з орендарями та брала передоплату від 4 до 6 тисяч гривень, повідомили у поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, після отримання грошей вона зникала й більше не виходила на зв’язок.

Поліція встановила, що аферистка ошукала щонайменше 12 людей, загалом отримавши 60 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за статтею «Шахрайство». Їй загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше у поліції наголошували миколаївцям, що для того щоб не стати жертвами аферистів, не можна передавати стороннім особам свої особисті дані та вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах.

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