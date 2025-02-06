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У Березанці відкрили нову лабораторію для здіагностування захворювань

У Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громадаУ Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громада

У березанському «Центрі первинної медико-санітарної допомоги» відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням

Як повідомили у Березанській територіальній громаді, на ремонт лабораторних приміщень  з місцевого бюджету було виділено 395 тисяч 355 гривень.

Нова лабораторія укомплектована сучасним обладнанням. Нові лабораторні апарати, серед яких гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, сканер вен, електрокардіограф та інші, допоможуть швидше і точніше діагностувати захворювання, підвищуючи комфорт обстеження та лікування пацієнтів.

«Нове обладнання допоможе швидше та точніше діагностувати захворювання. Проводити більш ефективне лікування, а також підвищити комфорт під час обстеження та лікування», — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізовано в рамках програми, що співфінансується Європейським Союзом і Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

У Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громадаУ Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громада
У Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громадаУ Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громада
У Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громадаУ Березанці відкрили нову лабораторію з сучасним обладнанням. Фото: Березанська громада

Нагадаємо, що у 2023 році в Березанці відкрили модульну лікарню, де можуть надаватись медпослуги з сучасним обладнанням. Заклад побудовано за фінансової участі уряду Німеччини.

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