Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин. Анонс заходу

У неділю, 9 лютого, в Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування собак та котів.

Про це повідомляють організатори заходу.

Зазначається, що виставка відбудеться у Каштановому сквері. Захід триватиме з 11:00 до 16:00.

«На виставці будуть представлені 65 собак і 28 котів, які врятовані нами з Херсонської області, всі тварини привиті, стерилізовані та з паспортами! Та 50 котів від інших організацій та волонтерів!», — кажуть організатори.

Також додали, що на заході буде можливість:

знайти собі вірного друга;

погуляти з собачкою;

придбати ексклюзивні сувеніри;

у тих хто прийде зі своїм хвостиком, буде можливість взяти участь у безпрограшній лотереї;

безкоштовний майстер-клас з арт терапії;

зробити добру справу: благодійний внесок або принести необхідні для тварин речі чи корм.

Крім цього, організатори організовують доставку тварин по області.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.