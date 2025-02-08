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Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин. Анонс заходуМиколаївців запрошують на виставку-прилаштування тварин. Анонс заходу

У неділю, 9 лютого, в Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування собак та котів.

Про це повідомляють організатори заходу.

Зазначається, що виставка відбудеться у Каштановому сквері. Захід триватиме з 11:00 до 16:00.

«На виставці будуть представлені 65 собак і 28 котів, які врятовані нами з Херсонської області, всі тварини привиті, стерилізовані та з паспортами! Та 50 котів від інших організацій та волонтерів!», — кажуть організатори.

Також додали, що на заході буде можливість:

  • знайти собі вірного друга;
  • погуляти з собачкою;
  • придбати ексклюзивні сувеніри;
  • у тих хто прийде зі своїм хвостиком, буде можливість взяти участь у безпрограшній лотереї;
  • безкоштовний майстер-клас з арт терапії;
  • зробити добру справу: благодійний внесок або принести необхідні для тварин речі чи корм.

Крім цього, організатори організовують доставку тварин по області.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.

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