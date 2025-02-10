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В Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок в паркінгу багатоповерхівки

В Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція Одещини

В Одесі поліцейські затримали 27-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у підпалі автомобілів у підземному паркінгу в Аркадії. Йому загрожує до 10 років тюрми.

За даними Нацполіції Одеської області, вночі під час комендантської години чоловік проник у паркінг житлового будинку, облив бензином і підпалив два автомобілі BMW, що належали місцевій мешканці. Полум’я перекинулося ще на два авто — BMW та Hyundai, що належали іншим власникам.

Пожежу оперативно загасили рятувальники, ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його, коли він збирався повертатися до Миколаєва маршруткою.

В Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція Одещини
В Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція Одещини
В Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі затримали миколаївця підозрюваного у підпалі автівок, фото: Нацполіція Одещини

Чоловіку оголосили підозру за умисне пошкодження майна шляхом підпалу (частина 2 статті 194 ККУ). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести заставу 908 400 гривень.

Нагадаємо, що в Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах автівок на замовлення кураторів та за гроші. Їм загрожує до 10 років тюрми. 

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