В Одесі у паркінгу багатоповерхівки спалахнули автомобілі
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- Марія Хаміцевич
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10:00, 07 лютого, 2025
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У ніч на 7 лютого в підземному паркінгу 24-поверхового житлового будинку загорілись три автівки на Аркадійському плато в Одесі.
Про це повiдомили Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеськiй областi.
За словами рятувальників, сильне задимлення ускладнювало пошук осередку загоряння.
«Виявивши в найкоротші терміни пожежу, вогнеборці оперативно ліквідували її та не допустили розповсюдження вогню на інші автівки», — йдеться у повідомленні.
В наслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюється причина загоряння.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.
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