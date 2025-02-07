В Одесі у паркінгу багатоповерхівки спалахнули автомобілі

В Одесі у паркінгу багатоповерхівки загорілися автомобілі, ілюстративне фото: kyiv.tsn.ua

У ніч на 7 лютого в підземному паркінгу 24-поверхового житлового будинку загорілись три автівки на Аркадійському плато в Одесі.

Про це повiдомили Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеськiй областi.

За словами рятувальників, сильне задимлення ускладнювало пошук осередку загоряння.

«Виявивши в найкоротші терміни пожежу, вогнеборці оперативно ліквідували її та не допустили розповсюдження вогню на інші автівки», — йдеться у повідомленні.

В наслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюється причина загоряння.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.