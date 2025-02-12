«Газа не пуста територія»: Макрон розкритикував ідею Трампа щодо виселення палестинців

Президент Франции Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон висловив незгоду з пропозицією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа взяти під контроль сектор Гази та відселити звідти місцеве населення.

В інтерв’ю телеканалу CNN, Еммануель Макрон наголосив, що врегулювання ситуації в регіоні має бути не «операцією з купівлі нерухомості, а політичною операцією», яка враховуватиме прагнення палестинців мати власну державу.

— Газа — це не якась пуста територія, це земля, де живуть і хочуть жити два мільйони людей. Ми не можемо сказати цим двом мільйонам: «Знаєте, ви маєте поїхати, — заявив президент Франції.

Він також закликав поважати позицію Єгипту та Йорданії, куди, за словами політика, Дональд Трамп запропонував переселити палестинців.

— Зараз правильне реагування — це рятувати цивільне населення… Діє перемир’я, і його потрібно зберегти. Слід відновити гуманітарну діяльність і врятувати якомога більше людей, — додав Емманюель Макрон.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що має намір «купити та володіти» Газою, а відновлення зруйнованих територій може передати іншим країнам Близького Сходу. Він також вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Він зазначив, що пропонує відселити звідти місцевих мешканців.