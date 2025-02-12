Кім: Кінбурнську косу треба звільняти, там залишились цивільні

Російські військові на території окупованої Кінбурнської коси, фото: ТАСС

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що на окупованій Кінбурнській косі досі залишається невелика кількість цивільного населення.

Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформ».

За словами Віталія Кіма, підсилення російського угрупування на Кінбурні наразі нічим не загрожує Миколаєву.

— Поки нічим. Кінбурнська коса велика, там усе видно. Звідти важко їм щось робити. Інша справа, що її треба звільняти, рятувати наші природні заповідники, збитки яким уже сягають мільярдів євро, — сказав він.

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На уточнююче питання журналіста, чи залишаються там досі цивільні, очільник обласної військової адміністрації відповів: «Трохи є».

Він також додав, що Миколаїв «не є пріоритетною ціллю принаймні, станом на зараз».

— Для росіян ми. У РФ зараз немає можливості для наступу. Звісно, якщо пришлють п’ять північнокорейських бригад, які будуть форсувати Дніпро, то у нас виникнуть проблеми. Але станом на зараз цього немає. Я вже казав: якщо бачитиму накопичення військ чи підготовку, яка загрожує Миколаєву — повідомлю, — сказав Віталій Кім.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.