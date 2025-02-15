  • субота

    15 лютого, 2025

  • -1.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 лютого , 2025 субота

  • Миколаїв • -1.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі біля мерії деколонізують пам’ятник гарматі з фрегата «Тигр»: написи замінять українською

Британська гармата на Біржовій площі в центрі Одеси. Фото: Одеська міськрадаБританська гармата на Біржовій площі в центрі Одеси. Фото: Одеська міськрада

В Одесі вирішили змінити написи на пам’ятнику гарматі з британського фрегата «Тигр», який встановлений на Приморському бульварі біля будівлі мерії. 

Таке рішення ухвалила історико-топонімічна комісія Одеської міськради, пише видання Одеське життя

Тексти на мармурових табличках перекладуть українською мовою та виправлять, зокрема змінять формулювання про учасників подій.

Гармата є військовим трофеєм, захопленим після подій 1854 року, коли під час Кримської війни фрегат «Тигр» обстрілював Одесу, але пізніше сів на мілину та був знищений.

Раніше на табличках містилися написи:

• «Слава доблесним синам Вітчизни — захисникам Одеси»

• «10 квітня 1854 кораблі англо-французького флоту підійшли до берегів Одеси і обрушили гарматний вогонь на місто і порт. Захисники міста виявили стійкість та відвагу. Особливо відзначилася акумулятор прапорщика А.П. Щеголева»

• «Ця гармата – військовий трофей. Її вага 250 пудів, а бомби – 2 пуди 16 фунтів»

• «30 квітня 1854 фрегат «Тигр» запалений снарядами артилерії біля берегів Середнього фонтану вибухнув і затонув»

Члени комісії рекомендували змінити деякі формулювання. Наприклад, словосполучення «англо-французький флот» замінять на «ворожий флот», щоб уникнути згадки про сучасних союзників України. Також уточнять деталі бою та оновлять правопис.

Нові варіанти написів виглядатимуть так:

• «Слава мужнім захисникам Одеси»

•  «10 квітня 1854 року кораблі ворожого флоту підійшли до побережжя Одеси та обстріляли місто та порт. Захисники міста виявили стійкість та відвагу. Особливо відзначилася батарея прапорщика О.П. Щоголева»

• «Ця пушка — військовий трофей, її вага 250 пудів, а бомби — 2 пуди 16 фунтів»

• «30 квітня 1854 року біля узбережжя Середнього фонтану потонув фрегат «Тигр», уражений снарядами берегової артилерії».

Нагадаємо, що у грудні 2024 року в Одесі перед входом до кіностудії демонтували пам’ятник російському актору і співаку Володимиру Висоцькому. Також у місті Татарбунари демонтували меморіальні дошки радянському діячу Івану Батищеву та російському поету Олександру Пушкіну.

У вересні 2024 року повідомлялося, що в Одесі планують демонтувати 19 архітектурних пам’яток, які містять символіку російської імперської політики.

Останні новини про: Одеса

Одеську юридичну академію Ківалова приєднали до університету Мечникова
В Одесу прибула місія ЮНЕСКО: оцінюють стан історичного центру після обстрілів
Громада на Одещині отримала допомогу на €70 тисяч від німецького міста-побратима
Реклама

Читайте також:

новини

«Романтичний джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Дня закоханих

Даріна Мельничук
новини

На відновлення знищеного аеропорту Миколаєва знадобиться €13 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

«Ми швидко покажемо результат», — голова Держагентства відновлення про відбудову Посад-Покровського у 2025 році

Юлія Бойченко

Останні новини про: Одеса

Громада на Одещині отримала допомогу на €70 тисяч від німецького міста-побратима
В Одесу прибула місія ЮНЕСКО: оцінюють стан історичного центру після обстрілів
Одеську юридичну академію Ківалова приєднали до університету Мечникова

Зеленський: Українці повністю не хочуть виборів

«Романтичний джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Дня закоханих

3 години тому

Ожеледиця на дорогах Миколаївщини: міські служби перейшли на посилений режим роботи

Головне сьогодні