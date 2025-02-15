В Одесі біля мерії деколонізують пам’ятник гарматі з фрегата «Тигр»: написи замінять українською

Британська гармата на Біржовій площі в центрі Одеси. Фото: Одеська міськрада

В Одесі вирішили змінити написи на пам’ятнику гарматі з британського фрегата «Тигр», який встановлений на Приморському бульварі біля будівлі мерії.

Таке рішення ухвалила історико-топонімічна комісія Одеської міськради, пише видання Одеське життя

Тексти на мармурових табличках перекладуть українською мовою та виправлять, зокрема змінять формулювання про учасників подій.

Гармата є військовим трофеєм, захопленим після подій 1854 року, коли під час Кримської війни фрегат «Тигр» обстрілював Одесу, але пізніше сів на мілину та був знищений.

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Раніше на табличках містилися написи:

• «Слава доблесним синам Вітчизни — захисникам Одеси» • «10 квітня 1854 кораблі англо-французького флоту підійшли до берегів Одеси і обрушили гарматний вогонь на місто і порт. Захисники міста виявили стійкість та відвагу. Особливо відзначилася акумулятор прапорщика А.П. Щеголева» • «Ця гармата – військовий трофей. Її вага 250 пудів, а бомби – 2 пуди 16 фунтів» • «30 квітня 1854 фрегат «Тигр» запалений снарядами артилерії біля берегів Середнього фонтану вибухнув і затонув»

Члени комісії рекомендували змінити деякі формулювання. Наприклад, словосполучення «англо-французький флот» замінять на «ворожий флот», щоб уникнути згадки про сучасних союзників України. Також уточнять деталі бою та оновлять правопис.

Нові варіанти написів виглядатимуть так:

• «Слава мужнім захисникам Одеси» • «10 квітня 1854 року кораблі ворожого флоту підійшли до побережжя Одеси та обстріляли місто та порт. Захисники міста виявили стійкість та відвагу. Особливо відзначилася батарея прапорщика О.П. Щоголева» • «Ця пушка — військовий трофей, її вага 250 пудів, а бомби — 2 пуди 16 фунтів» • «30 квітня 1854 року біля узбережжя Середнього фонтану потонув фрегат «Тигр», уражений снарядами берегової артилерії».

Нагадаємо, що у грудні 2024 року в Одесі перед входом до кіностудії демонтували пам’ятник російському актору і співаку Володимиру Висоцькому. Також у місті Татарбунари демонтували меморіальні дошки радянському діячу Івану Батищеву та російському поету Олександру Пушкіну.

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