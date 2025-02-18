З моменту деокупації Херсонщини на мінах підірвалися 52 людини

1083 мирні жителі підірвалися на російських протипіхотних мінах. Архівне фото «МикВісті».

З моменту деокупації Херсонської області 52 людини підірвалися на мінах та інших вибухонебезпечних предметах, 13 з них загинули.

Про це повідомив директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов в ефірі програми «Вгору».

За його словами, з листопада 2024 року ситуація дещо покращилася — летальних випадків не зафіксовано, але все ще залишається напруженою.

Найбільш небезпечними територіями зараз є поля та лісосмуги, де знаходиться велика кількість вибухонебезпечних предметів. Дмитро Юнусов зазначив, що фермери часто самостійно намагаються розміновувати свої землі, що є вкрай небезпечним і часом призводить до трагедій.

Правоохоронні органи вже відреагували на самовільне розмінування і відкрили кримінальні провадження за такими випадками. Дмитро Юнусов підкреслив, що розмінуванням повинні займатися тільки фахівці, оскільки це не лише ризик для життя, а й порушення закону.

Нагадаємо, що станом на грудень 2024 року на деокупованих територіях України 1083 мирні жителі підірвалися на російських протипіхотних мінах. З них 333 загинули та 750 зазнали поранень.