На деокупованих територіях на мінах підірвалися понад 1000 цивільних

1083 мирні жителі підірвалися на російських протипіхотних мінах. Архівне фото "МикВісті".

Від початку широкомасштабного вторгнення на деокупованих територіях 1083 мирні жителі підірвалися на російських протипіхотних мінах. З них 333 загинули та 750 зазнали поранень.

Про це повідомили Міноборони.

Найбільш забрудненими звільненими територіями залишаються Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

Також зазначається, що підрозділам Міноборони протягом 2024 року вдалось провести нетехнічне обстеження 35 тисяч км² території. Ці ділянки відмітили як такі, що не містять доказів наявності ризиків.

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«Це дозволило зменшити площу потенційно забруднених територій з 174 000 до 139 000 км²», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на кінець листопада 2024 року Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України.

Зазначається, що по області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26 955 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також за допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі більше 10 тисяч гектарів.

Крім того, у 2024 році на Миколаївщині кількість нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами знизилась вдвічі порівняно з минулим роком: у 2023 році їх було зафіксовано 64, а за цей рік — 26.