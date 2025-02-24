Новий маршрут до Матвіївки: в електротрансі розповіли, що більшість пасажирів пільговики

У Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс»

У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» розповіли, що поки рано оцінювати рентабельність маршруту до Матвіївки, який запустили 16 лютого.

За словами директора підприємства Юрія Сметани, для аналізу необхідний хоча б місяць, оскільки маршрут має переважно соціальне значення, пишуть «МикВісті».

З моменту запуску маршруту пасажиропотік становить від двох тисяч до двох тисяч трьохсот поїздок щодня. При цьому близько вісімдесяти відсотків пасажирів – пільговики.

— Ми щодня аналізуємо пасажиропотік. Система не розрізняє обличчя пасажирів, а лише фіксує кількість поїздок. Тобто, якщо людина зайшла в транспорт і вийшла, це вважається однією поїздкою. Середній пасажиропотік на маршруті до Матвіївки становить від двох тисяч до двох тисяч трьохсот поїздок на день. Щодо рентабельності, робити висновки можна буде не раніше ніж через місяць, коли підрахуємо всі витрати. Варто враховувати, що наше підприємство виконує переважно соціальну функцію. У перші дні ми запустили контролерів, які аналізують кількість проданих паперових квитків, оплату через QR-коди та загальний пасажиропотік. І так, кількість пасажирів, то приблизно 80% – це пільгові категорії, – сказав Юрій Сметана.

Нагадаємо, що у січні у мікрорайон курсували тролейбуси в тестовому режимі, але відтепер маршрут офіційно затверджено.

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса розповів, що маршрут тролейбусів буде таким: від рогу вулиці Будівельників і Херсонського шосе, де знаходиться тролейбусний парк, далі курсуватиме по проспекту Центральному до Аркасівського кільця, звідти прямуватиме до старого залізничного вокзалу, а потім по вулиці Аркасівській, проспект Героїв України і до Матвіївки.

Як відомо, у Миколаєві з 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті.

Вартість разового проїзду в міському електротранспорті зросте до 10 гривень, якщо купувати квиток у водія. У разі придбання через QR-код або в кіоску він коштуватиме 8 гривень.