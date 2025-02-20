Агроекспорт через Одещину та румунський кордон зріс: вантажів відправляють більше

Зріст експорту агропродукції через автотранспорт в Україні, фото: propozitsiya.com

Станом на 17 лютого експорт агропродукції автомобільним транспортом значно зріс, досягнувши 175,3 тисяч тонн.

Це на 57,6% більше, ніж у січні, повідомляють аналітики Spike Brokers.

Одним із ключових напрямків залишається перевезення через Одещину. Зокрема, найбільший приріст зафіксовано на молдовському кордоні, де обсяг експорту зріс на 78,4% порівняно з першим місяцем року і досяг 24,7 тисячі.

Експорт через румунський кордон, куди входять порти Дунаю, зріс на 62% і досяг 43,4 тисячі тонн. Загалом через румунські, угорські та словацькі пункти пропуску обсяги зросли на 62-65%.

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Лідерами експорту залишаються соняшникова олія (21,9 тисяча тонн) та м’ясо птиці (13,6 тисяч тонн).

За даними експертів, тарифи на внутрішні перевезення залишилися стабільними, а на міжнародних маршрутах відбулося незначне підвищення.

Ставки транспортування самоскидами:

Центр України — порти Дунаю: 36-42 доларів

Центр України — порти Одеси: 23-27 доларів

Перевезення до Європи:

Тернопільщина — Болгарія: 79-111 євро

Черкащина — Румунія: 113-121 євро.

Нагадаємо, що на початку лютого 2025 року контейнерний термінал «Бруклін-Київ Порт» в Одеському порту прийняв перший за час широкомасштабного вторгнення контейнеровоз світового лінійного оператора CMA CGM.

Раніше заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов заявив, що за останній тиждень на 927 одиниць зменшилася кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси — зараз їх 4 567. Також скоротилося вивантаження зерна в портах — до 1 346 вагонів на добу.