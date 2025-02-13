Світовий оператор CMA CGM відновив рейси: контейнеровоз прибув до Одеського порту

Світовий оператор CMA CGM, фото: dilova.com.ua

На початку лютого 2025 року контейнерний термінал «Бруклін-Київ Порт» в Одеському порту прийняв перший за час широкомасштабного вторгнення контейнеровоз світового лінійного оператора CMA CGM.

Як повідомила Асоціація міжнародних експедиторів України, CMA CGM став другим великим контейнерним оператором, який відновив сервіс власним флотом у порту Одеса. Водночас це перший оператор, що здійснюватиме пряме сполучення між Грецією та Україною за маршрутом Пірей — Стамбул —Одеса.

В асоціації також нагадали, що 17 серпня 2023 року саме з контейнерного термінала «Бруклін-Київ Порт» вийшло судно Joseph Schulte, яке перебувало в порту Одеса з 23 лютого 2022 року. Це стало першим проходом через Український морський коридор.

Раніше заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов заявив, що за останній тиждень на 927 одиниць зменшилася кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси — зараз їх 4 567. Також скоротилося вивантаження зерна в портах — до 1 346 вагонів на добу.

Нагадаємо, що очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу.