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Стівен Кінг назвав Трампа і Маска зрадниками, які симпатизують Путіну

Американський письменник Стівен Кінг, фото: X Stephen KingАмериканський письменник Стівен Кінг, фото: X Stephen King

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск є зрадниками, які підтримують російського лідера Володимира Путіна.

Про це він написав 20 лютого у соціальній мережі X.

Письменник оголосив про вихід із цієї платформи в листопаді 2024 року, назвавши її токсичною. Це сталося незадовго після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Однак через три місяці він вирішив повернутися, щоб розкритикувати Трампа та Маска.

«Я повернувся! Ви сумували за мною? Просто хотів сказати, що Трамп — зрадник, гівнюк, який любить Путіна! А Ілона це стосується вдвічі більше», — написав Стівен Кінг.

Скринінг з X, Stephen KingСкринінг з X, Stephen King

Ймовірно, його допис пов’язаний із недавніми заявами Дональда Трампа про війну Росії проти України. Президент США стверджував, що Україні «не слід було починати» війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Він також назвав свого попередника Джо Байдена «сонним» і звинуватив президента України Володимира Зеленського в некомпетентності назвавши його «диктатором без виборів».

Крім того, Дональд Трамп заявив, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського становить лише 4% і закликав провести вибори. У відповідь український лідер навів результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з якими йому довіряють 57% громадян. Володимир Зеленський назвав твердження про 4% російською дезінформацією і зазначив, що Дональд Трамп, «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».

Після цього Дональд Трамп знову розкритикував українського президента, заявивши, що той відмовляється проводити вибори.

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