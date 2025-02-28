В Україні студентів хочуть зобов'язати відпрацювати 2 роки: Міносвіти готує зміни до держзамовлення

Випуск студентів ЧНУ ім. Петра Могили. Архівне фото: «МикВісті»

Міністерство освіти та науки України хоче реформувати державне замовлення для студентів. Зокрема, ввести контрактування після другого курсу та зобов'язання відпрацьовувати два роки.

Про це сказав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді, пише «Інтерфакс-Україна».

Він заявив, що існуюча система державного замовлення не задовольняє ані уряд, ані міністерство, ані соціальну сферу.

«Ми сьогодні маємо систему державного замовлення, яка не задовольняє ні нас як міністерство освіти, ні уряд, ні галузі промисловості, ні соціальну сферу. Ми сьогодні маємо загальне поняття державного замовлення, яким користуються як на конкурсній основі, так і різні пільгові категорії за залишковим принципом», — розповів він.

Один із ключових моментів реформи — введення контрактування студентів після досягнення ними 18 років. Це дозволить студентам отримати підвищену стипендію, але водночас зобов’яже їх відпрацювати два роки в обраній галузі. Закон також передбачає новий підхід до державного замовлення, який базуватиметься на прогнозах потреби у фахівцях, яким держава готова оплачувати навчання.

«Цей закон передбачає кілька нових сутностей. Одна із них — це принципово інший підхід до державного замовлення, при чому не для певних категорій університетів, а для всіх університетів в цілому. Державне замовлення має бути державним замовленням на тих фахівців, потребу в яких держава чітко прогнозує, прораховує і готова оплатити їх навчання», — впевнений міністр.

Нагадаємо, студенти Національного університету «Одеська юридична академія» не дозволили представникам міністерства освіти та ректору Одеського національного університету імені Мечникова В’ячеславу Трубі увійти до будівлі закладу. Це сталося на тлі рішення Кабміну про приєднання юракадемії до університету імені І. Мечникова.