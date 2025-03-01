На Миколаївщині 1 березня синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна Квітко

Сьогодні, 1 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненням. Вночі без опадів, вдень місцями невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від -3° до -8°, а вдень підніметься від +1° до +6°. У Миколаєві вночі очікується від -4° до -6°, вдень — +4° до +6°.

Також додали, що вдень прогнозують місцями слабку ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу.

Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

Нагадаємо, у Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області. Раніше у ЗМІ поширили новину про те, що на початку березня Україну накриє брудна хмара, яка призведе до погіршення якості повітря.

Проте синоптик Аліна Пилипенко заявила, що це — дезінформація. За її словами, що Миколаївський гідрометцентр постійно слідкує за синоптичною ситуацією і наразі жодної загрози забруднення повітря немає.