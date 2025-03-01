На Миколаївщині 1 березня синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю
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- Даріна Мельничук
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3:10, 01 березня, 2025
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Сьогодні, 1 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненням. Вночі без опадів, вдень місцями невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що південно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від -3° до -8°, а вдень підніметься від +1° до +6°. У Миколаєві вночі очікується від -4° до -6°, вдень — +4° до +6°.
Також додали, що вдень прогнозують місцями слабку ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу.
Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну
Нагадаємо, у Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області. Раніше у ЗМІ поширили новину про те, що на початку березня Україну накриє брудна хмара, яка призведе до погіршення якості повітря.
Проте синоптик Аліна Пилипенко заявила, що це — дезінформація. За її словами, що Миколаївський гідрометцентр постійно слідкує за синоптичною ситуацією і наразі жодної загрози забруднення повітря немає.
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