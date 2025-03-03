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Обстріл маршрутки у Херсоні: у лікарні померла ще одна постраждала

Росіяни 2 березня атакували автобус з пасажирами у Херсоні, скрин з відео попереднього обстрілу, Херсонська ОВАРосіяни 2 березня атакували автобус з пасажирами у Херсоні, скрин з відео попереднього обстрілу, Херсонська ОВА

У херсонській лікарні померла важкопоранена 61-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу маршрутки напередодні.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Ввечері померла 61-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус у Дніпровському районі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, медики до останнього боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими.

Також зазначається, що зранку 3 березня ворог атакував Зеленівку. Два приватних будинки зазнали значних руйнувань. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що російські військові вдень 2 березня атакували з безпілотника маршрутний автобус у Херсоні, відомо про понад сімох постраждалих та одного загиблого.

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