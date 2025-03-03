Обстріл маршрутки у Херсоні: у лікарні померла ще одна постраждала
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- Альона Коханчук
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10:45, 03 березня, 2025
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У херсонській лікарні померла важкопоранена 61-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу маршрутки напередодні.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Ввечері померла 61-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус у Дніпровському районі», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, медики до останнього боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими.
Також зазначається, що зранку 3 березня ворог атакував Зеленівку. Два приватних будинки зазнали значних руйнувань. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що російські військові вдень 2 березня атакували з безпілотника маршрутний автобус у Херсоні, відомо про понад сімох постраждалих та одного загиблого.
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