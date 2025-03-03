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На Миколаївщині суд зобов'язав покупця будівлі вартістю ₴2 млн повернути її державі

Майстерня вентзаготовок. Фото: Фонд держмайнаМайстерня вентзаготовок. Фото: Фонд держмайна

На Вознесенщині суд зобов’язав покупця будівлі повернути її у власність держави через невиконання умов договору.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що товариство з обмеженою відповідальністю придбало за 2 мільйони гривень державне майно — майстерню вентзаготовок площею 442 квадратних метри. За умовами договору, покупець зобов’язаний був розібрати об’єкт приватизації і привести земельну ділянку, на якій він розташований, в придатний до використання стан, оскільки використання цієї ділянки можливе лише для розміщення об’єктів енергогенеруючих підприємств. Проте, він цього не зробив.

За рішенням суду недобросовісного покупця зобов’язали повернути державне майно. Рішення набрало законної сили та наразі вживаються заходи до його виконання.

Нагадаємо, що на Миколаївщині намагаються через суд скасувати продаж асфальтобетонного заводу у Південноукраїнську.

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