На Миколаївщині потеплішає: очікується до +15

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна Квітко

Найближчими днями на Миколаївщині не очікується опадів, а температура повітря вдень поступово підвищуватиметься до +15°С.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, 4 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі від -3°С до +2°С, вдень від +5°С до +10°С.

У середу, 5 березня також мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -2°С до +3°С, вдень від +10°С до +15°С.

В середу, 6 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0°С до +5°С, вдень від +10°С до +15°С.

Нагадаємо, що у Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області.