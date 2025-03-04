€400 тисяч виділять на оцінку пошкоджень Арки ЧАЕС після атаки РФ

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС, фото: ДСНС

Після атаки російського безпілотника на Чорнобильську АЕС на експертну оцінку пошкоджень Арки Нового безпечного конфайменту спрямують 400 тисяч євро. Ці кошти нададуть із адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля — це спеціальний фонд, створений Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Під час засідання з представниками банку вирішили профінансувати аналіз наслідків удару дрона по захисній оболонці Арки. Це перший крок до її відновлення.

«Сьогодні головне — провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту — це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля», — зазначила Світлана Гринчук.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. 17 лютого вдалося призупинили гасіння пожежі. Фахівці моніторять ситуацію.

Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази продовжували ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника, який влучив в укриття четвертого енергоблока.

Також повідомлялось, що ліквідації наслідків атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами.

Пізніше, Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.