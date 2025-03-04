На Херсонщині посадовця підозрюють у недбалості під час реконструкції дитячого садка
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- Альона Коханчук
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17:30, 04 березня, 2025
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У Херсонській області прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості інженеру з технічного нагляду робіт під час реконструкції дитячого закладу.
Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.
Слідчі встановили, що у 2019-2020 роках інженер з технічного нагляду мав перевірити виконання робіт пов’язаних із реконструкцією дитячого садка у Музиківській громаді.
Проте, як повідомили правоохоронці, акти виконаних робіт були підписані без перевірки. Через це виконавцю перерахували «зайвих» понад 1 мільйон гривень.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, підозрюваному може загрожувати до п’яти років за ґратами.
Нагадаємо, що у 2025 році на завершення капітального ремонту дитячого садка №87 у Миколаєві виділили 15,8 мільйона гривень.
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