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На Херсонщині посадовця підозрюють у недбалості під час реконструкції дитячого садка

Дитячий садочок. Архівне фото «МикВісті»Дитячий садочок. Архівне фото «МикВісті»

У Херсонській області прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості інженеру з технічного нагляду робіт під час реконструкції дитячого закладу.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у 2019-2020 роках інженер з технічного нагляду мав перевірити виконання робіт пов’язаних із реконструкцією дитячого садка у Музиківській громаді.

Проте, як повідомили правоохоронці, акти виконаних робіт були підписані без перевірки. Через це виконавцю перерахували «зайвих» понад 1 мільйон гривень.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, підозрюваному може загрожувати до п’яти років за ґратами.

Нагадаємо, що у 2025 році на завершення капітального ремонту дитячого садка №87 у Миколаєві виділили 15,8 мільйона гривень.

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