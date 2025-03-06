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На Миколаївщині прогнозують теплу погоду: вдень температура підніметься до +18

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна КвіткоМиколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна Квітко

Сьогодні, 6 березня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність. Вночі та вдень опадів без опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що західний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від 0° до +5°, а вдень підніметься від +13° до +18°. У Миколаєві вночі очікується від +2° до +4°, вдень — +16° до +18°. 

Нагадаємо, у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.

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