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У Миколаєві на завтра прогнозують до 20 градусів тепла

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Завтра, 7 березня, у Миколаївській області очікується до +20 градусів вдень та мінлива хмарність.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що західний вітер сягатиме 5-10 м/с. Вночі та вдень без опадів.

Температура повітря в області становитиме вночі від +1° до +4°, а вдень підніметься від +15° до +20°. 

У Миколаєві вночі очікується від +1° до +3°, вдень — від +18° до +20°. 

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.

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