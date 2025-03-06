У Миколаєві на завтра прогнозують до 20 градусів тепла
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- Даріна Мельничук
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12:47, 06 березня, 2025
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Завтра, 7 березня, у Миколаївській області очікується до +20 градусів вдень та мінлива хмарність.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що західний вітер сягатиме 5-10 м/с. Вночі та вдень без опадів.
Температура повітря в області становитиме вночі від +1° до +4°, а вдень підніметься від +15° до +20°.
У Миколаєві вночі очікується від +1° до +3°, вдень — від +18° до +20°.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.
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