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Призначили нового директора Агенції оборонних закупівель

Арсен Жумаділов. Фото: особиста сторінка FacebookАрсен Жумаділов. Фото: особиста сторінка Facebook

Міністерство оборони призначило Арсена Жумаділова директором Агенції оборонних закупівель. Перед цим він працював гендиретором закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу».

Про це повідомила пресслужба Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Агенція оборонних закупівель займається контрактами на постачання зброї для українського війська.

Зазначається, що зараз перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою, а головний пріоритет — своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про масштабні кадрові рішення у зв’язку з провалами в забезпеченні армії боєприпасами.  У своєму дописі на Facebook він різко розкритикував роботу Агентства оборонних закупівель (АОЗ), звинувативши його в політичних іграх, «зливах» інформації та піарі замість реальних результатів.

Після цього президент України Володимир Зеленський  прокоментував кадровий скандал у Міністерстві оборони, пов'язаний із керівництвом Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров може ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання зброї.

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