  • четвер

    6 березня, 2025

  • 12.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві ще одне ОСББ встановило сонячну електростанцію

Встановдені сонячні батареї на даху будинку. Фото: Миколаївська міська радаВстановдені сонячні батареї на даху будинку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на даху ще одного будинку ОСББ з'явилася сонячна електростанція, яку встановили за програмою «ГрінДІМ» від «Фонду енергоефективності».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що нещодавно у місті за цією ж програмою сонячні електростанції отримали ще два багатоповерхових будинки.

Характеристики сонячної електростанції:

  • сонячні панелі — 12 кВт;
  • інвертор — 15 кВт;
  • акумулятори — 30 кВт.

Разом з тим зазначається, що Фонд призупинив прийом заявок за програмою «ГрінДІМ». Проте містян інформують, що вони можуть залишити свій запит, зареєструвавшись на сторінці Фонду та заповнивши форму для можливої участі після відновлення програми.

Нагадаємо, що у Миколаєві за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів.

Також нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.

Останні новини про: Енергетика

Держдеп США припиняє підтримку у відновленні енергосистеми України
У Миколаєві створили робочу групу, яка розроблятиме план енергетичної стійкості міста
Російські війська за два тижні пошкодили пʼять енергообʼєктів на Одещині
Реклама

Читайте також:

новини

Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

Катерина Середа
новини

На сесії міськради Миколаєва провалили 3 земельні питання — депутат Панченко каже, що він проти заправок під виглядом кафе

Аліна Квітко
новини

Утримання «Миколаївських парків» обходиться в ₴48 млн на рік

Аліна Квітко
новини

Купівля історичної будівлі у Миколаєві: На сайті міськради опублікували проєкт рішення

Юлія Бойченко

Останні новини про: Енергетика

Російські війська за два тижні пошкодили пʼять енергообʼєктів на Одещині
У Миколаєві створили робочу групу, яка розроблятиме план енергетичної стійкості міста
Держдеп США припиняє підтримку у відновленні енергосистеми України

Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету майже ₴613 млн ПДВ

Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

2 години тому

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути двох дітей

Головне сьогодні