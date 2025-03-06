У Миколаєві ще одне ОСББ встановило сонячну електростанцію

Встановдені сонячні батареї на даху будинку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на даху ще одного будинку ОСББ з'явилася сонячна електростанція, яку встановили за програмою «ГрінДІМ» від «Фонду енергоефективності».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що нещодавно у місті за цією ж програмою сонячні електростанції отримали ще два багатоповерхових будинки.

Характеристики сонячної електростанції:

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сонячні панелі — 12 кВт;

інвертор — 15 кВт;

акумулятори — 30 кВт.

Разом з тим зазначається, що Фонд призупинив прийом заявок за програмою «ГрінДІМ». Проте містян інформують, що вони можуть залишити свій запит, зареєструвавшись на сторінці Фонду та заповнивши форму для можливої участі після відновлення програми.

Нагадаємо, що у Миколаєві за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів.

Також нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.