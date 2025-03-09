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У Первомайську через нестачу водіїв можуть з'явитися збої графіку роботи маршруток, — виконком

У Первомайську Миколаївської області через нестачу водіїв можуть збої у графіку роботи маршрутного таксі.

Про це повідомили у виконавчому комітеті Первомайської міської ради.

«Ще одним важливим питанням стала ситуація з пасажирськими перевезеннями. Війна продовжує вносити корективи у життя громади, і нині гостро постала проблема нестачі водіїв через мобілізацію. Це може спричинити збої у графіках маршрутного транспорту, тому необхідно знайти можливі варіанти вирішення, аби забезпечити комфортне пересування мешканців», – повідомили там.

Нагадаємо, директор «Миколаївпастрансу» Дмитро Тесленко заявив, що підприємству необхідно найняти ще 120 водіїв, аби забезпечити роботу всіх автобусів автопарку. Наразі щоденно на маршрути виходить близько 26 автобусів із 65.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вже казав, що через нестачу водіїв по місту курсує набагато менше одиниць громадського транспорту, ніж має міський автопарк. Це повʼязано з мобілізацією.

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