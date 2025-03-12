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На Миколаївщині зареєстровано майже 104 тисячі підприємців

Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області станом на 1 березня зареєстровано майже 104 тисячі платника податків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що на обліку податкової перебуває 103983 платника податків, це на 1699 платників більше порівняно з початком 2024 року. Серед платників 51826 — юридичних осіб та 52157 — фізичних осіб-підприємців.

Також додали, що у січні та лютому 2025 року на податковий облік взяли 1239 новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності, з них 166 юридичних осіб та 1073 фізичних осіб-підприємців.

Крім цього, на початку року припинили свою діяльність 2204 суб’єктів господарської діяльності, з них 43 юридичні особи та 2161 — ФОП.

Нагадаємо, протягом січня-лютого цього року працюючі мешканці Миколаївської області сплатили майже 2,5 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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