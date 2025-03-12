На Вознесенщині минулоріч зареєстрували найбільше випадків сказу у тварин по області

Сказ у собак. Фото з ресурсу depositphotos.

За минулий рік на Вознесенщині та Первомайщині зареєстрували найбільшу кількість хворих на сказ.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Так, найбільша кількість випадків сказу у тварин минулоріч була зареєстрована у Вознесенському районі — 14 та Первомайському — 11 випадків. У Баштанському районі — 6, Миколаївському — 9, в тому числі у Миколаєві — 3 випадки захворювання на сказ тварин.

Інфографіка Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб

Впродовж 2020-2024 років по області не зареєстровано випадків сказу у людей. За минулий рік 83 людини звернулися у лікарню через укуси тварин.

«У 2024 році майже вдвічі знизилася кількість укушених дикими тваринами — 18, проти 32 у 2023 році», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у 2024 році сказ виявили у 19 собак та у 8 котів.

«Головним джерелом та резервуаром збудника сказу у дикій природі, є лисиці, в 2024 році виявлено 7 хворих на сказ тварин, що склало 38,9% від загальної кількості диких тварин, у яких лабораторно підтверджено хворобу», — додали у відомстві.

Інфографіка Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Інфографіка Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб

Нагадаємо, що у січні цього року на Миколаївщині почастішали випадки сказу тварин. Так, за тиждень зареєстрували 4 випадки.