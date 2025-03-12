На Вознесенщині минулоріч зареєстрували найбільше випадків сказу у тварин по області
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- Альона Коханчук
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21:20, 12 березня, 2025
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За минулий рік на Вознесенщині та Первомайщині зареєстрували найбільшу кількість хворих на сказ.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Так, найбільша кількість випадків сказу у тварин минулоріч була зареєстрована у Вознесенському районі — 14 та Первомайському — 11 випадків. У Баштанському районі — 6, Миколаївському — 9, в тому числі у Миколаєві — 3 випадки захворювання на сказ тварин.
Впродовж 2020-2024 років по області не зареєстровано випадків сказу у людей. За минулий рік 83 людини звернулися у лікарню через укуси тварин.
«У 2024 році майже вдвічі знизилася кількість укушених дикими тваринами — 18, проти 32 у 2023 році», — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у 2024 році сказ виявили у 19 собак та у 8 котів.
«Головним джерелом та резервуаром збудника сказу у дикій природі, є лисиці, в 2024 році виявлено 7 хворих на сказ тварин, що склало 38,9% від загальної кількості диких тварин, у яких лабораторно підтверджено хворобу», — додали у відомстві.
Нагадаємо, що у січні цього року на Миколаївщині почастішали випадки сказу тварин. Так, за тиждень зареєстрували 4 випадки.
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