На Миколаївщині за тиждень зафіксували 4 випадки сказу: більшість — у домашніх котів
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- Світлана Іванченко
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19:03, 10 січня, 2025
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На Миколаївщині почастішали випадки сказу тварин. Так, за останній тиждень зареєстрували 4 випадки, з них 3 — у домашніх котів.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
У відомстві надали детальну інструкцію, як попередити поширення хвороби та вберегти себе й близьких.
«Профілактичні заходи проти сказу включають планову боротьбу зі сказом серед тварин, включаючи масову профілактичну імунізацію, правильне утримання домашніх тварин, контроль за перевезеннями тварин. Збережіть своє життя та життя своїх рідних і не нехтуйте вакцинацією домашніх улюбленців», — говориться у повідомленні.
Що потрібно знати про сказ?
Сказ — це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечним. Джерелом інфекції можуть бути собаки, лисиці, вовки, коти, кажани та інші тварини. Зараження людини найчастіше відбувається через укуси або подряпини.
Інкубаційний період сказу триває від 2 до 8 тижнів. Чим ближче місце укусу до голови, тим швидше проявляться симптоми.
Перші симптоми сказу:
- слабкість,
- лихоманка,
- головний біль,
- поколювання в місці укусу.
Потім хвороба прогресує, з’являються тривожність, галюцинації, водобоязнь, безсоння. Летальність після появи симптомів сягає 100%.
Як діяти у разі укусу чи подряпини?
- Промийте рану водою з милом або антисептиком протягом 10–15 хвилин.
- Терміново зверніться до лікаря для отримання щеплення.
Експерти наголошують: сказ можна повністю попередити завдяки вакцинації, але ефективного лікування після появи симптомів наразі не існує.
Профілактика сказу:
- проводити масову імунізацію тварин,
- контролювати утримання домашніх улюбленців,
- уникати контакту з дикими або невідомими тваринами.
Нагадаємо, в минулому році в Очакові до лікарні звернувся чоловік, якого покусав хворий на сказ кіт. По місту почали вакцинувати домашніх тварин.
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