На Миколаївщині за тиждень зафіксували 4 випадки сказу: більшість — у домашніх котів

Агресивний кіт, який ймовірно хворий на сказ. Фото: Pixabay

На Миколаївщині почастішали випадки сказу тварин. Так, за останній тиждень зареєстрували 4 випадки, з них 3 — у домашніх котів.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У відомстві надали детальну інструкцію, як попередити поширення хвороби та вберегти себе й близьких.

«Профілактичні заходи проти сказу включають планову боротьбу зі сказом серед тварин, включаючи масову профілактичну імунізацію, правильне утримання домашніх тварин, контроль за перевезеннями тварин. Збережіть своє життя та життя своїх рідних і не нехтуйте вакцинацією домашніх улюбленців», — говориться у повідомленні.

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Що потрібно знати про сказ?

Сказ — це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечним. Джерелом інфекції можуть бути собаки, лисиці, вовки, коти, кажани та інші тварини. Зараження людини найчастіше відбувається через укуси або подряпини.

Інкубаційний період сказу триває від 2 до 8 тижнів. Чим ближче місце укусу до голови, тим швидше проявляться симптоми.

Перші симптоми сказу:

слабкість,

лихоманка,

головний біль,

поколювання в місці укусу.

Потім хвороба прогресує, з’являються тривожність, галюцинації, водобоязнь, безсоння. Летальність після появи симптомів сягає 100%.

Як діяти у разі укусу чи подряпини?

Промийте рану водою з милом або антисептиком протягом 10–15 хвилин.

Терміново зверніться до лікаря для отримання щеплення.

Експерти наголошують: сказ можна повністю попередити завдяки вакцинації, але ефективного лікування після появи симптомів наразі не існує.

Профілактика сказу:

проводити масову імунізацію тварин,

контролювати утримання домашніх улюбленців,

уникати контакту з дикими або невідомими тваринами.

Нагадаємо, в минулому році в Очакові до лікарні звернувся чоловік, якого покусав хворий на сказ кіт. По місту почали вакцинувати домашніх тварин.