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Командувач ОК «Північ» Красильников повідомив про своє звільнення

Дмитро Красильников. Фото: Дмитро Красильников. Фото: "Суспільне"

Командувача Оперативного командування Північ, генерал-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади.

Про це повідомляє «Суспільне» посилаючись на коментар Дмитра Красильникова.

Журналістам він не пояснили причини звільнення. Наразі він перебуває у батальйоні резерву. На запитання журналіста про те, чи може бути пов’язане звільнення з подіями у Курській області, Дмитро Красильников відповів, що «припускає це», але не уточнив подробиць.

«Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого (звільнення, — прим.). І події на Курщині… Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді (2024 року, — прим.)», — сказав він.

За словами Дмитра Красильникова, його наступником на посаді командувача ОК Північ вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Раніше повідомлялося, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив, що йде з посади командувача Оперативного командування «Південь».

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