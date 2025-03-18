Виконком призначив тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах у Миколаєві

Комунальний транспорт Миколаєва, фото «МикВісті»

У Миколаєві призначили тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах, що курсують у мікрорайон Варварівка та Корабельний район.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради під час позачергового засідання 17 березня, пишуть «МикВісті».

На автобусному маршруті №79 «Одеське шосе, 94 — ВТФ «Велам» ще три місяці працюватиме комунальне підприємство «Миколаївпастранс». Черговий дозвіл діятиме з 29 березня. Автобуси підприємства курсуватимуть з 06:00 до 22:00.

Водночас на автобусному маршруті №17 «вулиця Олега Ольжича, 15/1 — ТЦ «Таврія В» ще три місяці працюватиме підприємство «Еталонавто». Підприємство отримало дозвіл працювати з 4 квітня. Автобуси «Еталонавто» перевозитимуть пасажирів з 06:00 до 22:00.

В статусі тимчасового перевізника підприємства працюватимуть до проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів.

Нагадаємо, директор «Миколаївпастрансу» Дмитро Тесленко заявив, що підприємству необхідно найняти ще 120 водіїв, аби забезпечити роботу всіх автобусів автопарку. Наразі щоденно на маршрути виходить близько 26 автобусів із 65.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вже казав, що через нестачу водіїв по місту курсує набагато менше одиниць громадського транспорту, ніж має міський автопарк. Це повʼязано з мобілізацією.