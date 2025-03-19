Суд передав сільраді на Миколаївщині гідротехнічні споруди вартістю ₴28,5 млн
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- Марія Хаміцевич
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21:15, 19 березня, 2025
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Суд задовольнив позов Миколаївської окружної прокуратури та передав у комунальну власність Степівської сільської ради, що на Миколаївщині, вісім гідротехнічних споруд загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів.
Їхня вартість оцінюється у 28,5 мільйона гривень, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Як з’ясувалося, у цих об’єктів не було власника чи балансоутримувача. Однак Степівська сільська рада, яка повинна була оформити майно на громаду, вчасно цього не зробила.
Прокуратура подала позов, щоб передати споруди у комунальну власність. Суд визнав вимоги законними та ухвалив відповідне рішення. Тепер громада може офіційно розпоряджатися цим майном.
Раніше Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.
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