Суд передав сільраді на Миколаївщині гідротехнічні споруди вартістю ₴28,5 млн

Суд передав у комунальну власність гідротехнічні споруди на Миколаївщині, фото: novosti-n.org

Суд задовольнив позов Миколаївської окружної прокуратури та передав у комунальну власність Степівської сільської ради, що на Миколаївщині, вісім гідротехнічних споруд загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів.

Їхня вартість оцінюється у 28,5 мільйона гривень, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Як з’ясувалося, у цих об’єктів не було власника чи балансоутримувача. Однак Степівська сільська рада, яка повинна була оформити майно на громаду, вчасно цього не зробила.

Прокуратура подала позов, щоб передати споруди у комунальну власність. Суд визнав вимоги законними та ухвалив відповідне рішення. Тепер громада може офіційно розпоряджатися цим майном.

Раніше Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.