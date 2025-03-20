Намагався вкрасти українські дронові технології: поблизу Одеси затримали підозрюваного у шпигунстві

Поблизу Одеси Служба безпеки затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві. Фото: СБУ

Поблизу Одеси Служба безпеки затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві. За даними правоохоронців, він мав викрасти українські дронові технології та самому виробляти безпілотники для Росії.

Як зазначають в СБУ, затриманим виявився мешканець невизнаного Придністров’я.

«Щоб виконати вороже завдання, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Після встановлення «контакту» з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА», — додали в СБУ.

Зазначається, після того, як підозрюваний приїхав в Україну під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію, за ним почали стежити правоохоронці.

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«Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА», — йдеться у повідомленні.

У чоловіка також при собі знайшли два пістолети. Вказується, що затриманий планував вивезти флешку з даними до Придністров’я і запустити там власне виробництво бойових дронів для РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 1 статті 114 (шпигунство) та частина 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Підозрюваний наразі під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що жителяПервомайська засудили до шести років тюрми за заклики до повалення влади та розголошення інформації про переміщення військової техніки.