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Намагався вкрасти українські дронові технології: поблизу Одеси затримали підозрюваного у шпигунстві

Поблизу Одеси Служба безпеки затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві. Фото: СБУПоблизу Одеси Служба безпеки затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві. Фото: СБУ

Поблизу Одеси Служба безпеки затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві. За даними правоохоронців, він мав викрасти українські дронові технології та самому виробляти безпілотники для Росії.

Як зазначають в СБУ, затриманим виявився мешканець невизнаного Придністров’я.

«Щоб виконати вороже завдання, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Після встановлення «контакту» з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА», — додали в СБУ.

Зазначається, після того, як підозрюваний приїхав в Україну під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію, за ним почали стежити правоохоронці.

«Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА», — йдеться у повідомленні.

У чоловіка також при собі знайшли два пістолети. Вказується, що затриманий планував вивезти флешку з даними до Придністров’я і запустити там власне виробництво бойових дронів для РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 1 статті 114 (шпигунство) та частина 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Підозрюваний наразі під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що жителяПервомайська засудили до шести років тюрми за заклики до повалення влади та розголошення інформації про переміщення військової техніки.

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