На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +16°C

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 22 березня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що південний вітер сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря в області коливатиметься від -1° до +4° вночі, а вдень підніметься від +11° до +16°.

У Миколаєві очікується вночі від +1° до +2°, вдень — від +13° до +15°.