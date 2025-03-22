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На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +16°C

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 22 березня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що південний вітер сягатиме 5-10 м/с. 

Температура повітря в області коливатиметься від -1° до +4° вночі, а вдень підніметься від +11° до +16°. 

У Миколаєві очікується вночі від +1° до +2°, вдень — від +13° до +15°. 

Нагадаємо, 12 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.

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