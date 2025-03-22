На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +16°C
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- Даріна Мельничук
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7:45, 22 березня, 2025
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Сьогодні, 22 березня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що південний вітер сягатиме 5-10 м/с.
Температура повітря в області коливатиметься від -1° до +4° вночі, а вдень підніметься від +11° до +16°.
У Миколаєві очікується вночі від +1° до +2°, вдень — від +13° до +15°.
Нагадаємо, 12 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.
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