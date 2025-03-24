Україна та США обговорили припинення атак на порти Одещини, Миколаївщини та Херсонщини, — ОП

Порт Ольвія в Миколаєві, архівне фото МикВісті

23 березня у Саудівській Аравії пройшли переговори між представниками України та США, де обговорювали безпеку судноплавства та припинення атак на українські порти.

Як повідомив у телемарафоні радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, зустріч була присвячена двом ключовим темам: інфраструктурі та безпеці судноплавства. За його словами, сторони обговорили взаємне припинення вогню, яке передбачає відмову від атак на морські та річкові об’єкти один одного.

Під час переговорів також акцентували увагу на необхідності захисту портової інфраструктури у Херсонській, Миколаївській областях та Одесі.

«Мова йшла про обопільне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об’єкти на морі і річкові об’єкти. Вони не атакують наші порти Херсонської, Миколаївської області, потри Великої Одеси. Важливо розуміти, що мова йде не тільки про одеські порти. У нас є їх більше, але така ситуація і вони перебувають під обстраліми», — зазначив він.

Окрім цього, сторони торкнулися питань повернення викрадених Росією українських дітей та обмінів військовополоненими.

Сергій Лещенко наголосив, що такі технічні зустрічі між делегаціями України та США будуть проходити регулярно для ефективного вирішення важливих питань.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії має конструктивний характер.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.