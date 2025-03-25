Росіянам пропонують купити в іпотеку житло у деокупованій Снігурівці, яку вони у 2022 включили до складу Херсонщини
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:00, 25 березня, 2025
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Жителям Росії пропонують взяти сімейну іпотеку на придбання вторинного житла в українських містах. Серед таких і місто Снігурівка у Миколаївській області.
Про це свідчить перелік, опублікований на сайті оператора пільгової програми «Дом.РФ».
Можливість придбати житло на вторинному ринку за програмою «Сімейна іпотека», як стверджує організація, буде доступна з 1 квітня 2025 року. Перелік складається з 901 населеного пункта, де можна купити нерухомість.
Серед сотень міст Росії можна побачити і міста Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. В розрізі останньої області росіянам пропонують придбання житла на Миколаївщині, а саме — у місті Снігурівка, яке з листопада 2022 року підконтрольне Україні.
Варто зазначити, що місто Снігурівка на Миколаївщині опинилось під контролем російських військ 19 березня 2022 року. За майже 8 місяців окупації росіяни розграбували та вивезли майно із закладів освіти та культури, знищили обстрілами цілі покинуті райони та вчинили низку військових злочинів, які і досі розслідуються правоохоронними органами.
Однак під час окупації 30 вересня представники незаконної російської влади оголосили анексію Херсонської області, куди був включений увесь колишній Снігурівський район, підконтрольний РФ. 5 жовтня Володимир Путін підписав закон про включення до складу Росії чотирьох областей України включно з частиною окупованої Миколаївщини.
Звільнити Снігурівку Збройним Силам України вдалось у листопаді 2022 року.
Детальніше про хронологію можна прочитати у матеріалі «МикВісті» 236 днів окупації, терору та віри на повернення: як ЗСУ звільняли Снігурівку від російських окупантів.
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