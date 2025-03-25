Потеплішало: на Одещині завершують опалювальний сезон

Жінка вимикає тепло. Ілюстративне фото: Getty Images

На Одещині завершується опалювальний сезон. Сьогодні, 25 березня, тепло вже не подаватимуть у Білгород-Дністровську.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, рішення про відключення опалювання прийняли через сприятливі погодні умови.

«Вже з цього тижня будемо поступово завершувати опалювальний сезон в області. На щастя, весняне сонце та тепло на Одещині цьому сприяють», — написав голова області.

Він опублікував графік відключення теплопостачання. Зокрема, вже завершили опалювальний сезон для жителів Білгород-Дністровську. Далі, з 28 по 31 березня, припинять теплопостачання в Ізмаїлі, 31 березня — у Подільську, 1 квітня — у Південному, 2 квітня — у Чорноморську. Останніми опалювальний сезон завершують в Роздільному — 15 квітня.

Раніше повідомлялось, що в Одесі відключення запланували на 1 квітня.

Нагадаємо, що у Миколаєві 24 березня завершили опалювальний сезон будинків. Однак тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.