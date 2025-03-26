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Мобільні гінекологічні бригади провели понад 11 тисяч консультацій на Миколаївщині

Робота Мобільної гінекологічної бригади на Миколаївщині у 2022 році. Фото: Робота Мобільної гінекологічної бригади на Миколаївщині у 2022 році. Фото: "МикВісті"

На Миколаївщині працюють мобільні гінекологічні бригади, які безкоштовно надають медичну допомогу жінкам у громадах області, включаючи прифронтові райони. Цьогоріч заплановано більше 240 виїздів у різні куточки регіону.

Про це повідомили у пресслужбі благодійної організації «100% Життя».

Бригади працюють завдяки підтримці UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення. Загалом в Україні працюють 28 мобільних гінекологічних бригад у 23 регіонах.

До складу таких бригад входять лікарі-гінекологи, медсестри та інші фахівці. Прийом проводиться у ФАПах, амбулаторіях, пунктах здоров’я або прямо в обладнаних автомобілях.

Бригади оснащені портативним УЗД-обладнанням, що дозволяє проводити діагностику прямо на місці. За час роботи проєкту на Миколаївщині мобільні бригади допомогли понад 6,1 тисячі жінок та провели понад 11,7 тисяч консультацій. Найчастіші запити стосуються гінекологічного огляду (69,38%), питань планування сім'ї (11,23%) та профілактики і лікування інфекцій (10,46%).

«Через війну багато жінок не мають змоги регулярно проходити медичні огляди. Ми приїжджаємо до них, щоб забезпечити кваліфіковану допомогу там, де вона найбільше потрібна. Часто виявляємо серйозні патології, які раніше залишалися непоміченими. Завдяки мобільним бригадам ці жінки отримують шанс на лікування, а іноді навіть на порятунок життя», — наголосив Леонід Білоконь, регіональний координатор мобільних бригад.

Також читайте матеріал «МикВісті» про роботу мобільних гінекологічних бригад.

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