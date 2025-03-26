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Жінки з Миколаївщини можуть безкоштовно опанувати професію монтувальниці сонячних електростанцій

Сонячна станція на даху однієї з лікарень Миколаєва. Фото: Агенція розвитку Миколаєва/FacebookСонячна станція на даху однієї з лікарень Миколаєва. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Жінок з Миколаївщини запрошують навчитися встановлювати сонячні електростанції на лікарнях, садочках та школах, а також отримати роботу. 

Як повідомляє організація «Грінпіс», щоб потрапити на навчання, треба взяти участь у конкурсі.

Зазначається, що взяти участь можуть жінки з Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей. 

«Учасниці повинні мати базову технічну освіту або попередній досвід роботи у суміжній галузі, а також бажання розвиватися і працювати у сфері сонячної енергетики», — йдеться у повідомленні.

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Навчання відбуватиметься у форматі онлайн, але включатиме обов’язкову тижневу офлайн практику у Києві. Потужності для проведення професійного навчання забезпечують фахівці у сфері сонячної енергетики компанії Atmosfera. Також організатори навчання відшкодують вартість квитків до Києва та проживання на час практичної роботи.

Після успішного проходження курсу 30 жінок отримають професійні сертифікати і зможуть попрактикуватися у встановленні сонячних електростанцій на соціальній інфраструктурі України. Найактивніші отримають допомогу в подальшому працевлаштуванні.

Конкурс стартує 25 березня і триватиме до 11 квітня 2025 року (включно). Для подачі необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Відповідь на заявку надійде протягом 14-18 квітня 2025.

Нагадаємо, що у Миколаєві за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів.

Також нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.

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