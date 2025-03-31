У Миколаєві собаки із притулку в Чорнобаївці знайшли нові родини
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- Альона Коханчук
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10:03, 31 березня, 2025
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У Миколаєві врятовані із Чорнобаївки песики знайшли нову родину на виставці-прилаштуванні, організованої спеціально для них.
Як зазначають druziporu4, вдалося знайти господарів для шести собак.
Виставка проходила 30 березня на Флотському бульварі. Загалом на захід волонтери привезли з притулку в Чорнобаївці 24 собаки. Протягом трьох годин бажаючі мали змогу обрати собі домашнього улюбленця.
Усі тварини вже вакциновані, стерилізовані та мають ветеринарні паспорти.
Нагадаємо, що 24 березня у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.
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